Mercato : La Juventus et pas un autre club, Cristiano Ronaldo dit pourquoi

Contre Sassuolo dimanche, Cristiano Ronaldo a inscrit ses deux premiers buts avec la Juventus Turin.

Un soulagement pour l’international portugais, dont le transfert en provenance du Real Madrid a été très commenté durant l’été. Sur l’antenne de beIN SPORTS, l’attaquant de 33 ans est revenu sur ce changement de club assez inattendu durant le mercato. « La Juve est le club qui me voulait le plus, ils ont tout fait pour me recruter » déclare notamment CR7, pour qui relever ce challenge était finalement une évidence.

« Comme je l’ai déjà dit, c’est l’équipe qui me voulait le plus, ils ont tout fait pour me recruter. Et bien sûr, maintenant je veux donner le meilleur de moi-même pour ce maillot. On travaille bien, c’est un processus d’adaptation. Il faut aussi mieux connaître mes coéquipiers, parce que ce n’est pas facile. C’est un grand changement, le championnat est très différent, mes coéquipiers sont différents. Il me faut encore un peu de temps pour m’adapter au football italien et à mes coéquipiers. Mais la meilleure réponse à tout cela est le talent et le travail » a confié Cristiano Ronaldo, qui sera surtout très attendu par les supporters de la Juventus Turin en Ligue des Champions. Cela tombe bien, la compétition préférée du Portugais débute mercredi pour la Juve. Avec un déplacement périlleux à Valence…