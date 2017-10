Mercato : L'OM ou l'OL ? C'est pour plus tard avoue Giroud

Dans : Mercato, OM, OL, Ligue 1, Premier League.

Actuellement présent à Clairefontaine avec l'équipe de France, Olivier Giroud s'est confié sur son dernier mercato estival tout en faisant une confidence sur la fin de sa carrière.

Malgré un statut de remplaçant à Arsenal, sachant qu'Alexandre Lacazette, la recrue vedette des Gunners, est pour l'instant titulaire, Olivier Giroud est « content d'être resté, bien dans sa tête et dans ses baskets ». Pourtant, l'attaquant de 31 ans n'a joué que 314 minutes pour un maigre total de deux buts depuis le mois d'août. Pas de quoi le faire déprimer. Tout proche d'Everton après avoir été courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, et notamment par Marseille et Lyon, l’international français ne regrette pas du tout son choix de l'été dernier.

« J'ai été très proche de signer dans un autre club anglais, à Everton. Mais j'ai fait le meilleur choix je pense. Je suis resté à Arsenal par rapport à un certain attachement au club, tout simplement. Les touches en France ? J'ai beaucoup de respect pour l'OM. J'étais fan pendant des années, quand j'étais petit, avec Papin, Waddle et compagnie. J'ai aussi beaucoup de respect pour l'OL, il y a eu aussi un intérêt à un moment donné. Ce n'était pas par rapport à ces clubs, c'était par rapport à un retour en France. Je suis heureux en Angleterre. Un retour en L1 dans le futur ? Je ne suis pas contre. Ça me ferait plaisir en tout cas », a avoué, dans le Canal Football Club, Giroud, qui repousse donc son retour en L1 à plus tard, lui qui a quitté Montpellier en 2012 après avoir remporté le titre de Champion de France.