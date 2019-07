Mercato : L’OM et l’OL mis KO par cette offre de Monaco

Dans : Mercato, OL, OM, Monaco.

Champion du monde, Steven Nzonzi a totalement raté son année post-Coupe du monde avec l’AS Roma.

Elément indispensable du FC Séville, le longiligne milieu de terrain n’a jamais réussi à trouver réellement le rythme avec la Louve, finissant ainsi une saison décevante sur le plan personnel et collectif. Résultat, malgré le gros investissement effectué pour sa venue en 2018 avec 27 ME de dépensés, le club italien consent à faire un effort pour se défaire de l’international français. L’OL et l’OM se sont montrés intéressés par son profil, même si le montant de son transfert n’est pas négligeable, ni son salaire qui est réellement celui d’un joueur confirmé de Serie A.

Pas de quoi effrayer l’AS Monaco, qui après avoir sondé Blaise Matuidi sans succès, a décidé de tenter sa chance avec Nzonzi. Une offre pourrait ainsi voir le joueur selon Il Messaggero, qui annonce que l’arrivée de Jordan Veretout rendra les dirigeants romains moins exigeants dans les prochains jours. Ainsi, la somme de 20 ME était annoncée il y a quelques semaines pour permettre un transfert du milieu de terrain, mais cela pourrait bien se boucler sous cette barre. De quoi amener un renfort de poids pour l’AS Monaco, qui compte bien continuer à travailler avec un effectif composé de jeunes mais aussi de joueurs d’expérience pour la saison à venir.