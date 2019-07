Mercato : L’OL est coincé, l'OM prêt à un hold-up au mercato ?

Dans : Mercato, OL, OM, Rennes.

Coincé en défense centrale en raison de la volonté de Marcelo de rester alors qu’il ne fait plus l’unanimité auprès du staff technique, l’Olympique Lyonnais ne peut pas empiler les défenseurs centraux. Un départ du Brésilien, et le club rhodanien aurait alors le feu vert pour recruter et se pencher depuis quelques semaines sur Aaron Long de New York. En attendant, l’international américain continue d’enchainer les matchs avec sa franchise, mais est toujours considéré sur le départ. Selon Sky Sports, West Ham, Rennes, la Fiorentina et désormais Marseille suivent de près la situation de Long.

Ce dernier pourrait bouger en cas d’offre raisonnable, à savoir supérieure à 5 ME, même si les prix pourraient grimper pour ce joueur qui a explosé sur le tard, mais continue d’épater aux Etats-Unis par sa progression à chaque match. West Ham avait fait une première offre à hauteur de 3 ME, mais n’est pas repassé à l’action par la suite, en raison de soucis administratifs pour son éventuel permis de travail. Une aubaine pour les trois clubs de Ligue 1 intéressés par lui ?