Mercato : L'Atlético pousse Lemar vers Arsenal

Par Eric Bethsy

Lié à l’Atlético Madrid jusqu’en 2023, le Français Thomas Lemar ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Dans ce contexte, le club madrilène ne retient pas son milieu offensif qui se verrait bien rebondir dans le championnat anglais.

Thomas Lemar a peut-être disputé sa dernière saison à l’Atlético Madrid. Depuis l’an dernier, le milieu offensif a retrouvé un bon niveau malgré ses blessures. Ses performances donnent satisfaction à l’entraîneur Diego Simeone. Mais sa situation contractuelle incite ses dirigeants à le pousser vers la sortie. En effet, le Français n’a plus qu’un an de contrat avec les Colchoneros. Et d’après son agent Arthur Poupel, les discussions pour une prolongation sont au point mort.

« L'Atlético nous a fait une première offre en fin d'année dernière, nous y avons répondu par une contre-proposition en janvier, racontait le représentant au journal L’Equipe le mois dernier. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle des dirigeants. Thomas n'est pas du tout fermé à une prolongation. » A en croire le site espagnol de Todofichajes, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait refusé une deuxième proposition de ses supérieurs. Le pensionnaire de Liga espère donc le transférer cet été afin d’éviter un départ libre l’année prochaine.

Lemar s'est proposé à Arsenal

De son côté, Thomas Lemar ne s’opposerait pas à un transfert. L’international tricolore aurait même entamé des démarches pour rebondir en Angleterre. Son entourage l’aurait effectivement proposé à Arsenal, qui s’était intéressé à lui par le passé. Reste à savoir si l’intérêt des Gunners reste d’actualité après les 52 millions d’euros dépensés pour l’attaquant Gabriel Jesus. En tout cas, la source affirme que les Madrilènes réclament 40 millions d’euros pour leur milieu offensif. Soit le montant que le club doit récupérer en ventes pour respecter le fair-play financier de la Liga.