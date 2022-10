Mercato : Kanté au Barça, le plan parfait se confirme

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a une nouvelle fois déçu cette saison en Ligue des champions. Ejectés en Europa League, les Catalans savent que des changements importants devront intervenir l'été prochain.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le Barça. En effet, les Catalans n'y arrivent plus sur la scène européenne. En Liga, les hommes de Xavi tiennent pour l'instant le rythme imposé par le Real Madrid, mais les espoirs ne sont pas au plus haut. Il faut dire que le recrutement catalan déçoit depuis le début de la saison. La direction du Barça a pourtant mis la main au portefeuille l'été dernier pour se renforcer comme il se devait. Mais l'été prochain devrait marquer une véritable révolution pour le Barça. En effet, les Blaugranas ne sont plus contre l'idée de se séparer d'anciens, comme Jordi Alba mais surtout Sergio Busquets. Le milieu de terrain champion du monde souffle le chaud et le froid depuis de nombreux mois maintenant. Et le Barça ne compte plus lui faire de cadeau. Sauf retournement de situation, Busquets devrait même partir lors des prochaines fenêtres de mercato. Et le Barça a déjà ciblé son remplaçant.

Kanté au Barça, le coup parfait

El Barcelona está buscando 𝙨𝙪𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝘽𝙪𝙨𝙦𝙪𝙚𝙩𝙨.



💥 Y el favorito de la dirección deportiva y del cuerpo técnico del club es N'Golo Kanté.@albert_roge 🤝 @tjuanmarti



Selon les informations de Relevo, la direction catalane va jeter son dévolu sur N'Golo Kanté. Le champion du monde français est en fin de contrat avec Chelsea, qui ne veut pas le prolonger. Du coup, de nombreux clubs veulent sauter sur l'opportunité de recruter Kanté. C'est le cas du PSG. Mais le joueur tricolore ne compte pas revenir en France, entourage oblige. Son souhait est de rester en Premier League mais le Barça veut le faire changer d'avis. Il est même la priorité numéro une du Barça pour remplacer Sergio Busquets. Et ce, à moindre frais. Le Barça recherche un milieu de terrain box-to-box, capable de répéter les efforts et qui connait le haut niveau. Si l'institution barcelonaise vacille, elle pourrait redorer son blason et rassurer ses fans en parvenant à rafler la mise pour Kanté. Seule incertitude, les blessures à répétition du Français de 31 ans depuis quelques moins maintenant, lui qui ne disputera pas la Coupe du monde avec les Bleus.