Mercato : Kadewere à l’OM ou à l’OL, ça devient très sérieux !

Dans : Mercato.

Meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 buts en 19 matchs, Tino Kadewere attire les convoitises durant le mercato hivernal. Ces derniers jours, son nom a notamment été associé à l’OL et à l’OM.

En effet, les tabloïds anglais indiquaient que Marseille et Lyon faisaient partie des clubs très intéressés par le buteur du Havre. Ce mardi, cette information qui était à prendre avec des pincettes a trouvé une confirmation en France puisque RMC confirme l’intérêt des Gones et des Phocéens à l’égard de Tino Kadewere. Et preuve que les choses sont bien avancées, l’agent du joueur Jihed Taniche est sorti du silence sur beIN SPORTS, confirmant des négociations avec des cadors de Ligue 1.

« J'ai pu voir que le nom de Kadewere était associé à des agents anglais et autres dans la presse anglaise, c’est absolument faux ! C’est toujours la même histoire : de nombreux intermédiaires prétendent maitriser le dossier. Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom. Aucun autre mandat n’a été délivré de mon côté, ni de la part du Havre. Je travaille en étroite collaboration avec Le Havre. Nous discutons avec de très bons clubs français » a expliqué l’agent de Tino Kadewere, lequel a fait l’objet d’une offre de 8 ME d’Al-Rayan. De son côté, Le Havre aimerait vendre le joueur cet hiver avant de le récupérer en prêt jusqu’à la fin de la saison. Un scénario qui plairait également à Kadewere et à son entourage alors que Le Havre vise la montée en Ligue 1.