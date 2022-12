Mercato : Jorge Mendes envoie l'addition au PSG pour Joao Felix

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Moins en vue cette saison avec l'Atletico Madrid, Joao Felix est sur le départ. L'attaquant portugais ne s'entend plus avec Diego Simeone qui ne compte plus sur lui. Son agent Jorge Mendes a fixé son prix et commence à discuter avec des clubs.

Plus dans les plans de Diego Simeone à l'Altetico Madrid, Joao Felix garde toujours la confiance de Fernando Santos avec le Portugal. Le joueur de 23 ans est titulaire avec le Seleçao dans cette Coupe du monde et a déjà inscrit un but. Ses performances en sélection et en club sont totalement différentes. Acheté 126 millions d'euros par les Colchoneros en 2019, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne est proche du départ. Selon les informations du journal As, Jorge Mendes a fixé le prix de Joao Felix à 100 millions d'euros et ne discutera avec aucun club pour des offres moins élevées. Le média espagnol affirme que certains clubs sont déjà intéressés et prêts à formuler des offres au club madrilène.

Le PSG est prévenu, Felix c'est 100M ou rien

Le PSG a déjà montré plusieurs fois son intérêt pour Joao Felix. Si Kylian Mbappé quitte le club de la capitale, le Portugais sera l'une des priorités de Paris pour le remplacer. Néanmoins, le PSG n'est pas le seul cador européen à être sur le dossier. Les journaux espagnols affirment que Manchester United et le Bayern Munich sont également des prétendants, prêts à rafler la mise. Le PSG sait à quoi s'en tenir, pour s'offrir les services de Joao Felix, il faudra dépenser au minimum 100 millions d'euros et se montrer plus persuasif que les autres clubs. Reste à savoir si Paris acceptera de dépenser une telle somme pour un joueur qui n'a jamais réellement su démontrer tous les espoirs placés en lui depuis son arrivée en Espagne. Et si le forcing de Jorge Mendes aura réellement de l'impact, alors que l'Atlético de Madrid ne retiendra pas son attaquant, ce qui limite déjà la marge de manoeuvre dans les négociations.