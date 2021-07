Mercato : Jadon Sancho à MU pour 85 ME

Dans : Mercato.

Le gros transfert de l’été est conclu pour le moment, et il s’agit de celui de Jadon Sancho, qui quitte le Borussia Dortmund pour Manchester United. L’ailier anglais, sélectionné pour l’Euro mais très peu utilisé, revient donc en Angleterre, lui qui a été formé en partie à Manchester City. Son transfert est de 85 ME, et peut monter jusqu’à 90 ME en fonction des divers bonus. À 21 ans, Jadon Sancho a évolué quatre saisons avec la Borussia Dortmund, inscrivant 50 buts en 137 matchs. A noter que Manchester City touchera jusqu’à 13 ME d’indemnité de formation, pour avoir eu l’ailier dans son centre de formation entre 2015 et 2017.