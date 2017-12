Mercato : Hazard fait un premier pas vers le Real Madrid !

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Liga.

Epoustouflant la saison dernière lors du titre de Chelsea, Eden Hazard fait partie des chouchous de Stamford Bridge, même s’il n’est pas aussi intouchable cette saison. Le milieu de terrain belge reste néanmoins l’un des fleurons des Blues, et c’est pour cette raison que le club londonien négocie depuis plusieurs semaines avec le Diable Rouge afin de lui faire prolonger son contrat, et se mettre à l’abri des tentations. Peine perdue puisque le père et représentant de l’ancien lillois a clamé haut et fort avoir refusé une proposition de la part de Chelsea.

« Ce que je peux affirmer à propos d’Eden, c’est qu’il a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l’intérêt du Real, où il se verrait bien », a expliqué Thierry Hazard dans Le Soir. Un énorme appel du pied à un transfert en fin de saison, à moins que cela ne serve surtout les intérêts personnels du Belge pour un meilleur contrat avec les Blues. En attendant, Eden Hazard est tout de même encore lié à Chelsea jusqu’en juin 2020, mais cette négociation tendue avec son club actuel doit forcément donner des idées au Real Madrid de Zinedine Zidane, qui n’a jamais caché qu’il appréciait beaucoup le meneur de jeu belge.