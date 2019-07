Mercato : Gros duel PSG-OL pour cette pépite de 16 ans !

Dans : Mercato, PSG, OL, ACA.

En s’offrant respectivement des joueurs comme Thiago Mendes et Ander Herrera, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont en partie misé sur l’expérience cet été au mercato. Mais les deux clubs, amenés à se disputer le titre la saison prochaine, entendent également miser sur des jeunes à très fort potentiel. Et selon les informations obtenues par le Journal du Dimanche, Lyonnais et Parisiens se retrouvent en ce début de semaine sur une piste commune, celle menant au tout jeune Lisandru Tramoni, 16 ans.

Jeune milieu de terrain figurant également dans le viseur des Girondins de Bordeaux, le Français aurait d’ores et déjà fait l’objet d’une proposition chiffrée à hauteur de 2,5 ME de l’Olympique Lyonnais. Une proposition qui a toutes les chances d’être… refusée par l’ACA. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a surenchéri, avec une proposition estimée à 4 ME. Reste désormais à voir si le club rhodanien décidera de repasser à l’offensive pour tenter de s’offrir l’international français U16, ou si Paris raflera la mise avec un jeune espoir très convoité, qui devrait dans un premier temps faire le bonheur de ses équipes de jeunes. Avant, éventuellement, d’intégrer le groupe de Thomas Tuchel…