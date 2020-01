Mercato : Giroud ça coince à l'Inter, coucou le PSG et l'OL

Dans : Mercato.

Olivier Giroud, annoncé comme étant proche de l'Inter Milan, n'a pas encore quitté Chelsea. Et forcément les noms du PSG et de l'OL ressortent à dix jours de la fin du mercato.

Dès les premiers jours du marché hivernal des transferts l’affaire semblait entendue. Olivier Giroud avait trouvé un accord avec l’Inter, et le deal allait être officialisé rapidement. Sauf que les jours passent, que la fin du mercato se profile, et que le buteur français est toujours à Chelsea. Ce mercredi, L’Equipe affirme que le dossier Giroud est considérablement ralenti par les Blues, le club londonien étant déterminé à poser le plus de problèmes possibles à Antonio Conte. Désormais sur le banc de l’Inter, le technicien italien, parti de Chelsea en 2018, n’a pas gardé le moindre ami au sein de la direction du club anglais. Et cela explique que du côté des Blues on ne lâchera rien à l’Inter concernant Olivier Giroud.

L'Inter favori devant le PSG et l'OL pour Giroud ?

Si pour l’instant, le Champion du monde français attendait avec sérénité que le dossier se règle, chaque jour qui passe est vécu de plus en plus difficilement. Au point même que d’autres pistes pourraient être réactivées. Et ce mercredi, les tabloïds anglais ressortent le nom du Paris Saint-Germain, où Olivier Giroud pourrait remplacer Edinson Cavani, et de l’Olympique Lyonnais, dans le cadre d’une opération avec Moussa Dembélé. Même si tout cela semble encore assez illusoire, Giroud préférant l'Inter, on ne peut jurer de rien dans cette dernière ligne droite du mercato.