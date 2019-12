Mercato : Bordeaux, Lyon, Inter, Olivier Giroud a choisi !

Dans : Mercato.

Chelsea ayant été autorisé à recruter lors du mercato d'hiver, Olivier Giroud semble être sur le départ des Blues. A priori, l'attaquant français a déjà une préférence alors que Bordeaux, Lyon et l'Inter sont évoqués.

Pour jouer l’Euro 2020 avec l’équipe de France, Olivier Giroud sait qu’il va devoir bénéficier d’un temps de jeu supérieur à celui qu’il a depuis le début de la saison à Chelsea, à savoir presque rien. Didier Deschamps l’a fait savoir, malgré toute l’estime qu’il a pour son buteur, Giroud doit renouer avec la compétition et pour cela il doit bouger au mercato d’hiver. Car Frank Lampard ne compte pas sur l’attaquant français, et comme le technicien anglais de Chelsea a la possibilité de se renforcer au marché hivernal des transferts, cela va probablement changer les lignes. Et cela tombe bien, Olivier Giroud aura le choix lors du mercato, plusieurs clubs ayant le désir de relancer un joueur dont l’efficacité ne fait aucun doute.

Ce samedi, Goal affirme qu’en plus de l’Olympique Lyonnais et l’Inter, les Girondins de Bordeaux seraient entrés dans la danse concernant Olivier Giroud. Cependant, le club au scapulaire souhaite pouvoir négocier avec Chelsea et l’attaquant afin de faire baisser le salaire de ce dernier, Olivier Giroud n’étant évidemment aux normes bordelaises et même milanaises, l’Inter étant cependant mieux armé. Selon le média, si Giroud a le choix entre les Girondins de Bordeaux, l’Olympique Lyonnais et l’Inter Milan, il donne l’avantage au club italien pour une simple raison, il est tenté d’aller retrouver Antonio Conte, un coach qu’il a côtoyé à Chelsea et dont il apprécie les méthodes.