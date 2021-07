Mercato : Direction Manchester pour Varane, le PSG peut pleurer

Dans : Mercato.

Cadre du Real Madrid depuis dix ans maintenant, Raphaël Varane va peut-être relever un nouveau challenge la saison prochaine. Puisque le champion du monde pourrait prendre la direction de la Premier League.

À un an de la fin de son contrat chez les Merengue, Raphaël Varane a envie de voir autre chose. Arrivé en provenance de Lens contre un chèque de 10 millions d’euros en 2011, à 18 ans à peine, l’international français souhaite découvrir un nouveau championnat lors du prochain exercice. Sachant que le Real va prendre un nouveau virage, avec le départ de Zinédine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti sur le banc de touche, Varane ne veut pas vraiment repartir à zéro dans un club où il a tout gagné, avec notamment quatre éditions de la Ligue des Champions.

Par conséquent, le champion du monde cherche une porte de sortie durant ce mercato estival. Et celle-ci pourrait bien se trouver en Premier League, et non pas au PSG, vu que Manchester United est en négociations avancées avec lui. C’est en tout cas la révélation faite par Mohamed Bouhafsi. « Accord quasi trouvé contractuellement entre Manchester United et Raphaël Varane. Les discussions sont avancées entre les 2 parties. Après avoir bouclé Sancho, Man United veut Varane. Les discussions sont ouvertes entre Manchester et le Real Madrid mais pas encore d'offre », a lancé le journaliste de RMC sur Twitter. Désormais, MU va devoir trouver un terrain d’entente avec le Real. Ce qui ne sera pas vraiment compliqué, car si le joueur a envie de partir et si Manchester veut impérativement le recruter pour renforcer sa défense, un deal sera trouvé. Autour des 50 millions d’euros ? Réponse dans les jours à venir...