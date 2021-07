Esp : Le Real Madrid fixe son prix pour Varane

Dans : Liga.

Un départ n’est pas à exclure pour Raphaël Varane, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Le Real Madrid tente quand même de le conserver.

Le Real Madrid a déjà perdu le patron de sa charnière centrale en la personne de Sergio Ramos, qui a rejoint libre le PSG. Florentino Pérez voudrait éviter de perdre le deuxième élément de cette défense : Raphaël Varane. Et pourtant, l’international français est en fin de contrat en juin 2022. Ses envies d’ailleurs ne sont pas vraiment un secret. Si le président du Real Madrid veut le prolonger, il devra sortir le gros chéquier. Raphaël Varane réclame le même salaire qu’Alaba, soit 12 ME par an, alors qu’il touche actuellement 5 ME par saison. L’offre du Real ne dépasse pas pour le moment les 7,5 ME nets par an. Raphaël Varane n’est pas satisfait et envisage plus que jamais un départ. Manchester United est à l’affût.

Le Real réclame 50 ME

Selon les informations de ABC, le Real Madrid ne laissera pas partir le défenseur central pour moins de 50 ME. Or, Manchester United ne veut pas dépenser plus de 45 ME pour s’attacher les services de Raphaël Varane. Florentino Pérez est gourmand. Il demande une somme colossale pour un joueur dont le bail expire dans une petite année. Mais les Merengue sont intransigeants et ne comptent pas changer d’avis. Manchester United est prévenu. Si le club de Premier League veut associer Harry Maguire et Raphaël Varane, il va devoir faire des efforts. En cas d’échec dans les négociations, le Real Madrid compte revenir à la charge avec une offre de prolongation de deux saisons. Un départ libre de son joueur est inenvisageable. Le dossier est complexe. Chaque partie a une carte en main. Reste à savoir qui la jouera le mieux.