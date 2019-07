Mercato : Deux énormes transferts sous son nez, le PSG peut pleurer

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Foot Europeen, Serie A.

Coincé par l’avenir incertain de Neymar, le Paris Saint-Germain ne peut pas faire de trop grosses folies cet été.

En cas de départ du Brésilien, et vu qu’une forte somme d’argent est demandée, la donne changerait complètement et permettrait alors à Leonardo de recruter des joueurs majeurs. C’est pourquoi le directeur sportif continue de se positionner dans plusieurs gros dossiers, sans toutefois pouvoir passer à l’action. Mais ce statu quo pourrait bien finir par coûter cher à Paris. Car la Gazzetta dello Sport annonce ce jeudi que d’autres clubs vont prendre les devants, et ruiner deux grosses opérations rêvées par Leonardo.

Ainsi, le journal italien révèle une offre en cours de Manchester United pour Sergej Milinkovic-Savic à hauteur de 80 ME, ce qui pourrait s’avérer suffisant pour conclure la venue du milieu de terrain serbe en Angleterre. La preuve, son agent est arrivé au siège de MU ce jeudi midi. Mais pourquoi cet achat impulsif ? Tout simplement parce que le Real Madrid va faire le gros effort financier de se payer Paul Pogba, en proposant plus de 100 ME pour le recruter. C’est encore loin des 180 ME demandés par MU pour laisser filer son champion du monde, rappelle Marca, mais le fait que le marché des transferts se ferme dans 15 jours en Angleterre et que le Français souhaite plus que jamais changer d’air pourrait précipiter son départ à un prix proche des 120 ME. Un scénario qui laisserait en tout cas le PSG bredouille.