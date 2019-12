Mercato : Débandade, Aubameyang et Lacazette fuient la crise à Arsenal

Dans : Mercato.

En difficulté cette saison, Arsenal inquiète ses supporters et même ses propres joueurs. Résultat, la moitié de l’effectif serait prête à quitter le navire.

C’est la crise chez les Gunners ! Seulement 10e de Premier League après 17 journées, Arsenal vit un début de saison catastrophique. La qualification pour les 16es de finale de l’Europa League ne suffit pas pour masquer les grosses difficultés des Londoniens, d’où le licenciement du manager Unai Emery. Pour relancer la machine, la direction s’active et a nommé Mikel Arteta ce vendredi.

Mais il faut croire que l’actuel adjoint de Pep Guardiola à Manchester City ne suffit pas pour rassurer le vestiaire. Car selon The Independant, la moitié de l’effectif penserait à un départ ! Le coach espagnol n’y est pour rien. La raison concerne plutôt le manque d’ambition des dirigeants qui a fini par lasser de nombreux joueurs. Parmi eux, Granit Xhaka et le Français Alexandre Lacazette sont cités. Mais le plus déterminé serait l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang vers un transfert

Alors que l’international Gabonais a reçu le brassard de capitaine cette saison, son refus de prolonger ne laisse aucun doute sur ses intentions. En effet, avec un contrat qui expire en 2021, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne oblige ses supérieurs à envisager son transfert dans les mois à venir. Un sacré moyen de pression pour le buteur des Gunners, désireux de rejoindre une formation qui lui offrira la possibilité de remporter des titres. C’est dire l’état d’esprit qui règne actuellement dans le vestiaire d’Arsenal…