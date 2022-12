Mercato : Cristiano Ronaldo fait une offre au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo et ses représentants recherchent actuellement un nouveau club pour l'attaquant portugais. CR7 espère revenir au Real Madrid.

Depuis l'élimination du Portugal lors de la Coupe du monde 2022, l'avenir de CR7 est très flou. Pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo se retrouve sans club. Le quintuple Ballon d'Or se retrouve néanmoins actuellement au centre d'entraînement du Real Madrid où il continue d'entretenir sa forme avant de se trouver un nouveau club. Déjà désireux de quitter Manchester United cet été, l'attaquant de 37 ans était finalement resté. Selon les informations de Goal Italia, le natif de Madère serait prêt à baisser copieusement son salaire pour revenir au Real Madrid, histoire de ne pas coûter grand chose à son ancien club. Le club qui l'a fait devenir une légende du football. Néanmoins, même si Cristiano Ronaldo est à Valdebebas, cela ne veut pas dire qu'il va signer avec le club de la Maison Blanche. Le retour de la star portugaise au prochain mercato semble impossible.

Retour impossible pour CR7 au Real Madrid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Florentino Pérez l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, le Real Madrid n'a pas la volonté de faire revenir Cristiano Ronaldo malgré l'envie du joueur. À bientôt 38 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Merengues (450 buts) n'est plus au top de sa forme et traverse une crise de confiance après plusieurs événements compliqués, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Cristiano Ronaldo ne souhaite pas pour autant mettre fin à sa carrière et souhaite continuer d'empiler les buts. S'il y a peu de chances qu'un cador européen lui offre un contrat, le Portugais a toujours l'option de l'Arabie saoudite avec Al Nassr qui est prêt à offrir 200 millions d'euros à Cristiano Ronaldo pour sa venue dans le club entraîné par Rudi Garcia. CR7 devrait probablement prendre une décision sur son avenir dans les semaines à venir, mais sa candidature au Real Madrid, qui a appris à très bien fonctionner sans lui, n'est pas à l'ordre du jour. Et ce malgré un gros effort financier pour celui qui avait pourtant claqué la porte de la Maison Blanche en 2018.