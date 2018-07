Mercato : Cristiano Ronaldo à la Juventus, Pérez lui demande d'assumer

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A, Liga.

Si prompt à démentir d’éventuelles offres pour Neymar et Mbappé, le Real Madrid est pour le moment muet en ce qui concerne Cristiano Ronaldo.

Pourtant, les médias espagnols comme italiens annoncent à l’unanimité des discussions déjà bouclées entre la superstar du Portugal et la Juventus Turin, et un accord à venir pour un transfert à 100 ME. Mais pour le moment, aucune fumée blanche du côté des Merengue, qui perdraient tout de même leur talisman et quintuple Ballon d’Or sans sourciller plus que cela, et à un prix extrêmement modeste. Pour Marca, Cristiano Ronaldo a en tout cas choisi sa destination, et il a « donné sa parole » à la Juventus pour la signature de son contrat dès qu’il y aura un accord entre les deux clubs.

Mais un dernier élément très symbolique coince cette opération pour le moment. Outre le fait qu’il n’y aucun document officiel sur la baisse de la clause de CR7 à 100 ME, Florentino Pérez met un point d’honneur à remporter le bras de fer suivant : le président madrilène veut que ce soit Cristiano Ronaldo en personne qui annonce son désir de quitter le Real Madrid, et non le contraire. Selon la Cadena Cope, le dirigeant madrilène refuserait ainsi d’endosser cette responsabilité, qui lui reviendrait en pleine figure si jamais le club espagnol peinait la saison prochaine, alors que la Juventus brillait avec CR7. Cristiano Ronaldo, qui avait beaucoup fait parler au soir de la victoire en Ligue des Champions en annonçant quasiment son départ, est attendu pour la confirmation.