Mercato : City lâche 117 ME pour Grealish

Dans : Mercato.

100.000.000 de livres sterling, soit 117 ME. Manchester City a lâché une offre folle pour convaincre Aston Villa de lui céder Jack Grealish. Le Telegraph annonce que la proposition vient de tomber sur le bureau des dirigeants de Birmingham et que ces derniers vont devoir y répondre. Pep Guardiola a fait du recrutement de l’international anglais sa grande priorité pour cet été, et il le démontre avec cette offre effectuée par le récent vainqueur de la Premier League. Désireux de continuer sa carrière dans le club de son enfance, Grealish va aussi devoir prendre une décision, lui qui renforcerait en cas de transfert une équipe qui a pour but de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine.