Mercato : Ce transfert à 25 ME ne fait plus rire personne

Acheté 25 ME par West Ham à Toulouse, Issa Diop a eu les félicitations de… José Mourinho.

Lors de la récente victoire des Hammers face à Manchester United, le manager portugais a avoué que le club londonien avait réalisé un énorme coup en recrutant ce « monstre » de 21 ans, qui a régné en maitre dans le jeu aérien face aux Red Devils. Et ce mardi, le Daily Mail se penche sur les origines de ce pari copieux, et notamment comment West Ham a pu damner le pion à de nombreux clubs européens qui visaient le défenseur toulousain. C’est le célèbre agent britannique spécialisé dans la Ligue 1, Mark McKay, qui a œuvré en coulisses pour griller tout le monde. Car outre Manchester United, Fulham, Séville, Dortmund, Arsenal, Tottenham, Everton et le FC Barcelone suivaient Issa Diop.

« Beaucoup de clubs parlaient de lui, mais ils attendaient chacun de leur côté qu’une première offre soit effectuée. C’était évidemment qu’il avait un gros potentiel. Dans un marché où les clubs peuvent demander 75 ME pour un défenseur central, West Hama su faire une offre qui a été acceptée parce que conséquente, mais pas irréelle », a ainsi résumé celui qui a œuvré pour les derniers transferts de Dimitri Payet. Et si le montant dépensé pour faire venir Diop a beaucoup surpris au départ, il ne fait désormais plus parler du tout.