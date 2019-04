Mercato : Du Bayern au Qatar, Franck Ribéry a fait son choix

Dans : Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

En fin de contrat au Bayern Munich, Franck Ribéry ne sera pas prolongé une nouvelle fois.

L’ailier français se cherche donc un nouveau point de chute à 36 ans, lui qui ne compte pas arrêter sa carrière. Le magazine allemand Kicker annonce ainsi que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille tient deux belles offres entre ses mains, l’une d’un club australien et l’autre d’une formation du Qatar.

C’est cette dernière qui tient la corde, avec une forte probabilité que l’ancien international français rejoigne Al Sadd Sports Club. A noter qu’à l’issue de sa carrière, Franck Ribéry a fait savoir son intention de continuer à vivre en Allemagne, et si possible d’occuper certaines fonctions au Bayern Munich, où il aura évolué pendant 12 saisons tout de même. Cela lui aura permis de remporter une Ligue des Champions et huit titres nationaux.