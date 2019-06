Mercato : Ce coach de L1 rêve de Blaise Matuidi !

Dans : Mercato, Serie A, Monaco.

Véritable taulier de la Juventus Turin depuis deux ans maintenant, Blaise Matuidi est comme un poisson dans l’eau dans le Piémont.

A première vue, rien ne semble donc indiquer que l’international français pourrait partir dès cet été au mercato. Mais en réalité, sa situation contractuelle pousse la Juventus à réfléchir, le champion du monde étant en fin de contrat dans un an. Un détail important qui n’a pas échappé à un club de Ligue 1, qui se verrait bien réaliser le gros coup du mercato en rapatriant l’ancien Parisien.

Il s’agit de l’AS Monaco, qui par l’intermédiaire de son entraîneur Leonardo Jardim, aurait activé cette piste selon la Gazzetta dello Sport. Pour l’heure, il s’agit évidemment d’un doux rêve qui semble totalement inaccessible pour Monaco, tant on ne voit pas Blaise Matuidi quitter la Juventus Turin pour un club non qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le club de la Principauté a des arguments à faire valoir et semble bien décidé à tenter sa chance dans ce dossier très ambitieux.