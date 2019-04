Mercato : Ce champion du monde à 500 ME prévient le Barça

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Champion du monde avec l’équipe de France, Samuel Umtiti a tout de même payé le prix de sa campagne de Russie.

Diminué au genou, le défenseur central français a serré les dents pour terminer l’épreuve, avant d’en payer le prix fort dans la saison qui a suivi. En effet, l’ancien lyonnais a été amoindri avant de laisser sa place à la concurrence en raison d’un repos forcé. Ce qui a permis à Clément Lenglet et à un Gérard Piqué retrouvé cette saison d’enchainer les matchs, et de former la charnière centrale titulaire. Résultat, « Big Sam » n’est plus considéré comme intransférable, et le FC Barcelone entend bien récupérer une belle somme d’argent avec sa vente.

Le but étant de pouvoir recruter dans d’autres secteurs de jeu pour le géant catalan. Mais Umtiti, qui n’a jamais caché que le rêve de sa carrière était de s’installer définitivement au Camp Nou, n’a pas dit son dernier mot. Selon Sport, le Français de 25 ans compte bien refuser toute proposition de transfert afin de regagner sa place la saison prochaine. Reste à savoir si cela cadre avec les ambitions du champion d’Espagne, qui avait bloqué tout départ de son défenseur en le faisant prolonger en juin 2018, avec à la clé une clause libératoire très dissuasive de 500 ME.