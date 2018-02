Mercato : Ça va finir par se voir, Hazard évoque Zidane et le Real Madrid

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Liga.

Joueur clé de Chelsea et homme fort du titre la saison passée, Eden Hazard est ardemment courtisé par le Real Madrid en vue de l’été prochain. Il est perçu par Zinedine Zidane comme l’animateur de jeu et l’élément offensif capable de donner un nouveau souffle à son équipe, même si rien ne dit que le Français sera encore le coach de la Maison Blanche la saison prochaine. En attendant, le Belge n’a toujours pas prolongé avec le champion d’Angleterre en titre, et s’il se veut rassurant à chaque fois qu’on lui pose la question, les supporters s’inquiètent de voir le temps passer sans qu’un accord ne soit officialisé en ce sens. Alors, à l’heure où le Real Madrid est déçu par Isco et songe à le laisser filer, l’ancien lillois peut-il changer d’air dans quelques mois ? Flatté par les compliments de Zizou, le Diable Rouge a laissé la porte ouverte.

« Bien sûr que c’est incroyable. Je me souviens quand il a parlé de moi pour la première fois il y a dix ans. C’était incroyable. Il était mon idole quand j’étais petit. J’ai vu des milliers de vidéos de lui et maintenant il est l’entraîneur d’un des meilleurs clubs du monde. Je vais continuer à travailler. Ça me ravit quand des personnes comme lui parlent bien de moi. Un transfert au Real ? (Rires) Dans le football, on ne sait jamais. Je suis content à Chelsea et concentré sur le club », a confié à Marca un Eden Hazard qui ne veut froisser personne, mais voit régulièrement son entourage, et notamment son père, lancer quelques appels du pied au géant madrilène en vue de l’été prochain.