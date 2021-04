Mercato : Bouna Sarr poussé dehors, ça va être compliqué

Dans : Mercato.

Débarqué en provenance de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Bouna Sarr n'est déjà plus en odeur de sainteté du côté du Bayern Munich...

À la surprise générale, le meilleur club d'Europe avait recruté deux joueurs de Ligue 1 pour se renforcer en vue de cet exercice 2020-2021 : Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr. Si le premier remplit plus ou moins sa mission, et notamment en ce moment avec l'absence de Robert Lewandowski, le second a beaucoup plus de mal. Recruté contre un chèque de 8 millions d'euros, le joueur de 29 ans n'arrive pas à trouver sa place dans l'effectif du Bayern. Alors que Benjamin Pavard prend toute la lumière dans le couloir droit de la défense de Munich, l'ancien Marseillais ne ramasse que quelques miettes, au mieux. Depuis le début de l'année 2021, il n'a joué que cinq matchs. Trop peu pour celui qui rêvait de s'imposer au Bayern pour intégrer l'équipe de France et disputer l'Euro.

En tout cas, son transfert dans le club bavarois ressemble de plus en plus à un échec. Et c'est donc pour éviter d'empirer les choses que la direction munichoise souhaite se séparer de Sarr dès l'été prochain. Une information confirmée par le journal Bild. S'il disposera donc d'un bon de sortie lors du mercato, Sarr n'est pas encore parti, puisque les courtisans ne sont pas nombreux dans ce dossier... Et pas sûr que Sarr a envie de lâcher son contrat avec le Bayern, où il a signé jusqu'en 2024. Car même s'il est souvent sur le banc voire même en dehors du groupe d'Hans-Dieter-Flick, Sarr touche un salaire confortable et s'entraîne tous les jours avec de grands joueurs européens. De quoi suffire au bonheur du joueur formé à Metz. Autant dire que le Bayern pourrait bien se traîner le boulet Sarr pendant quelques mois encore...