OM : Bouna Sarr est un flop, le Bayern s'en rend compte

Dans : OM.

Un peu contre toute attente, Bouna Sarr avait été transféré de l’Olympique de Marseille au Bayern Munich lors du dernier mercato estival.

Un mouvement qui en avait surpris plus d’un. Car si le joueur de 29 ans était proche de l’équipe de France en fin d’année dernière, Bouna Sarr n’était pas non plus un top player au poste de latéral droit. Mais dans l’idée d’en faire la doublure de Benjamin Pavard, le Bayern n’avait pas hésité à mettre une dizaine de millions d’euros sur la table pour acheter l’ancien attaquant. Sauf que depuis son arrivée en Bavière, Sarr n’a pas réussi à faire sa place dans le meilleur effectif d’Europe. Auteur de 10 petits matchs depuis le début de la saison, l’ancien Marseillais n’est tout simplement pas au niveau technique d’un club comme le Bayern. C’est en tout cas ce qu’explique les médias allemands, comme Kicker.

« Il a révélé des déficits majeurs dans le jeu de position et s’est laissé dépasser. Pour le moment, on peut dire que Sarr ne représente pas le niveau du Bayern », a balancé le journal sportif. Pour info, Sarr ne dépasse pas la note de 4,75 en Allemagne, où les médias jugent de 1 (très bon) à 6 (mauvais)... Autant dire que Sarr est bel et bien considéré comme un flop à Munich, où son départ est déjà évoqué. Pour un retour à l’OM ? Il y a quelques semaines, le natif de Lyon n’avait pas hésité à clamer son amour pour Marseille et sa volonté d’y revenir un jour. Peut-être que ce sera le cas plus vite que prévu...