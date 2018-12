Mercato : Bordeaux et l'ASSE adorent ce joueur de L1, Arsenal aussi

Dans : Mercato, ASSE, Bordeaux, Premier League.

Malgré les mauvais résultats de Dijon cette saison, un joueur parvient à tirer son épingle du jeu en Bourgogne : Valentin Rosier. Performant dans le couloir droit de la défense dijonnaise, l’international espoir attire les convoitises en vue du prochain mercato estival. En effet, selon les informations obtenues par Mercato365, Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux sont très intéressés par le profil du joueur de 22 ans, sous contrat avec le DFCO jusqu’en juin 2022.

« A l’étranger, Arsenal pourrait être intéressé par le profil de l’international Espoirs français, qui peut aussi évoluer côté gauche ou un cran plus haut. Les Gunners avaient aussi envoyé un émissaire pour suivre DFCO – EAG, même si le natif de Montauban ne semble pas forcément être la seule cible de l’écurie entraînée par Unai Emery » précise le média. Autant dire que si Arsenal débarquait dans ce dossier, tout se compliquerait pour Bordeaux et l’ASSE. Raison pour laquelle il pourrait être judicieux de lancer une première offensive dès janvier. Un plan envisagé par les deux formations, qui cherchent respectivement à apporter de la concurrence à Sabaly et Debuchy.