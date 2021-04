Barça : Haaland, Pogba, De Ligt... Laporta engage Raiola

Dans : Mercato.

Pour son retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a forcément de grandes ambitions en vue du prochain mercato estival.

La saison du Barça n'est pas encore finie. Loin de là même, vu que Barcelone peut encore sauver les meubles en faisant le doublé Liga - Coupe du Roi, histoire d'oublier l'échec face au PSG en Ligue des Champions. Malgré ce sprint final haletant, Joan Laporta commence déjà à penser à la saison prochaine, et notamment au mercato estival. Lors de celui-ci, le président du FCB aura plusieurs objectifs. Outre le dossier de la prolongation de Lionel Messi, Laporta voudra faire signer des grands joueurs pour remettre Barcelone sur le devant de la scène en C1. Dans cette quête-là, le club catalan pourrait d'abord piocher dans les futurs joueurs libres, comme Memphis Depay (OL) ou Eric Garcia (Manchester City). Mais ce n'est pas tout. Car le Barça cherchera aussi à faire de gros transferts en 2021. Et selon les informations d'OkDiario, Mino Raiola pourrait bien être la plaque tournante de ce mercato blaugrana. En effet, l'agent de joueurs aurait discuté de trois de ses poulains avec Laporta lors d'une réunion il y a quelques jours.

Le Barça vise aussi Pogba et De Ligt

Si les rumeurs ont surtout circulé autour d'Erling Haaland, qui pourrait finalement poursuivre son aventure à Dortmund avant de potentiellement venir au Barça en 2022, Paul Pogba et Matthijs de Ligt sont également dans le viseur du deuxième de Liga. Pour renforcer l'équipe de Ronald Koeman, Laporta vise donc haut, tout en restant dans le possible. Déjà parce que le FCB suit le Français et le Néerlandais depuis plusieurs années. Il y a trois ans, le Barça avait proposé une offre de 45 millions d'euros plus André Gomes et Yerry Mina pour Pogba. Et en 2019, avant qu'il ne signe à la Juventus, De Ligt était pisté par le Barça, qui rêvait de reformer la paire avec De Jong. Au final, aucun deal n'avait pu se faire. Mais sachant que les deux joueurs ont des envies d'ailleurs, que ce soit à Manchester pour le champion du monde ou à Turin pour le joueur de 21 ans, Barcelone dispose d'une véritable fenêtre de tir en vue du prochain mercato. Mais pour arriver à ses fins, Laporta devra quand même trouver de l'argent en vendant par exemple certains de ses joueurs...