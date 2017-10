Mercato : Bordeaux a de la concurrence en L1 pour Chiriches

Dans : Mercato, Bordeaux, FC Nantes, LOSC, Serie A.

Courtisé depuis plusieurs semaines par Bordeaux, Vlad Chiriches intéresse aussi d'autres clubs de Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal.

Actuellement en proie au doute après trois défaites en quatre matchs de championnat, Bordeaux a sombré dans le classement de la Ligue 1. Désormais huitièmes, les Girondins sont relégués à quatre points du Top 5. Lors des prochains jours, Jocelyn Gourvennec va donc tout faire pour inverser la tendance avant le match contre Rennes. Et l'entraîneur bordelais devra surtout renforcer sa défense, qui vient de prendre dix buts en quatre rencontres. Mais pour cela, et alors que Lewczuk ou Jovanovic ne font pas l'unanimité aux côtés de Toulalan, Gourvennec va peut-être attendre le mercato. Puisque Vlad Chiriches est toujours dans le viseur de la cellule de recrutement du FCGB.

Mais Bordeaux n'est plus seul dans ce dossier. En effet, selon Ciro Venerato, journaliste pour la RAI Sport, le défenseur central roumain est aussi pisté par deux autres écuries de L1, à savoir Nantes et Lille. Auteur de quatre apparitions avec Naples, le leader de la Serie A, depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs, alors qu'il dispose d'un contrat jusqu'en 2020. Et un club de Ligue 1 pourrait donc lui offrir une belle porte de sortie dès le mois de janvier... Sauf que le président Aurelio De Laurentiis, qui aurait déjà reçu des offres officielles pour Chiriches, n'est pas vendeur, pour le moment.