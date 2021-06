Mercato : Benzema, Mbappé, Koundé, ça parle du Real

Dans : Mercato.

Concentrés sur leur objectif d’aller chercher le titre européen, les Bleus évitent de parler mercato pendant les conférences de presse, ou même de répondre aux rumeurs de transfert qui les concernent.

Mais les joueurs sont aussi ensemble pendant de longues journées, et bien évidemment que cela peut amener à des discussions sur tel club ou sur l’avenir de tel joueur. Nouveau venu en équipe de France, Jules Koundé profite de la présence de grandes stars pour prendre des informations. Il faut dire qu’après une saison épatante avec le FC Séville, le défenseur central capable aussi d’évoluer à droite, va probablement quitter l’Andalousie. Ses performances à l'Euro ne sont pas encore totalement convaincantes, mais à 22 ans, il a l'avenir devant lui. Très désiré en Angleterre, il pourrait bien débarquer au Real Madrid pour tenter de faire oublier Sergio Ramos, voire Raphaël Varane également en cas de départ de l’ancien lensois.

C’est pourquoi, selon le journal espagnol ABC, l’ancien bordelais a tout simplement expliqué à Karim Benzema et Kylian Mbappé, lors d’une conversation, qu’il était très tenté par l’idée de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Jules Koundé est persuadé que l’heure de son transfert est arrivé, et a certainement du interroger Benzema sur la gestion de la Maison Blanche. Cible du géant espagnol depuis des années, Kylian Mbappé avait visiblement les oreilles qui trainaient selon le média ibérique. En tout cas, la volonté du défenseur est une chose, la réalisation en est une autre, puisque le FC Séville demande toujours 80 ME, soit le montant de sa clause libératoire, pour le laisser filer. Cela pourrait se conclure en-dessous, à 50-60 ME, en raison de la dernière année de contrat restante de Koundé. Après avoir fait venir David Alaba pour zéro euro, le Real peut très bien se permettre cette petite folie.