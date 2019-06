Mercato : Barcelone et Valence échangent les gardiens

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Doublure de Ter Stegen, Jasper Cillessen a forcément fini par se lasser et il a rejoint le FC Valence dans un transfert de 35 ME ce mercredi. Et dans la foulée, le titulaire chez Los Ché, Neto, a rejoint le club blaugrana pour un montant de 26 ME, avec 9 ME de bonus éventuels. Autant dire que c’est u échange en deux temps qui a ainsi été effectué, même si Neto a, malgré son talent, de grandes chances de débuter en tant que doublure.