Mercato : Ayew et Bielsa, le duo reformé cet hiver ?

Dans : Mercato.

En 2014, Marcelo Bielsa faisait chavirer Marseille dans la passion et la folie grâce à une saison étincelante, durant laquelle l’équipe proposait un jeu flamboyant.

Cette année-là, « El Loco » pouvait compter sur un effectif de gala avec André-Pierre Gignac, Dimitri Payet, Florian Thauvin, Michy Batshuayi ou encore… André Ayew. L’international ghanéen, joueur efficace et au fort tempérament, a par ailleurs laissé un bon souvenir aux fans de l’OM. Son ancien entraîneur ne l’a pas non plus oublié puisque selon les informations de Ghanasoccernet, Marcelo Bielsa souhaite recruter le milieu de terrain de Swansea à Leeds.

Second de Championship, l’équipe de Marcelo Bielsa est largement devant la formation d’André Ayew, qui se situe à la dixième place du classement. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2021, l’ancien Olympien pourrait avoir un bon de sortie. Et s’il peut prétendre à retrouver un club de première division, être de nouveau entraîné par Marcelo Bielsa pourrait bien être un projet stimulant pour le Ghanéen, lequel était véritablement comme un poisson dans l’eau dans le dispositif tactique très spécial d’El Loco à Marseille. Sans aucun doute, les fans de l’OM suivront cet épisode de près au mercato hivernal, avec peut-être un brin de nostalgie.