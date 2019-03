Mercato : Antoine Griezmann au Barça, un coup de tonnerre à 120ME ?

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Après la sortie de route de l'Atlético contre la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Antoine Griezmann se pose des questions.

À 27 ans, Antoine Griezmann dispose d'un joli palmarès. Entre la Coupe du Monde avec l'équipe de France et l'Europa League avec l'Atlético, l'attaquant a pratiquement tout gagné. Sauf le titre majeur en club, à savoir la Ligue des Champions. Finaliste en 2016, Grizi pensait que son club madrilène avait les capacités d'aller au bout cette saison, avec une finale à domicile au Wanda Metropolitano, mais les Colchoneros ont finalement buté sur la Juve de Cristiano Ronaldo. Autant dire que le rêve de C1 de Griezmann paraît impossible à Madrid. Ce qui signifie donc qu'il devra faire ses valises s'il veut soulever, un jour, la coupe aux grandes oreilles. Partir mais pour aller où ? Sa destination semble déjà toute trouvée. Déjà dans le viseur du Barça l'été dernier, le Tricolore vient d'être relancé par le club catalan. Malgré sa récente prolongation de contrat avec l'Atléti, le numéro 7 a donc repris les discussions avec le FCB, comme l'annonce L'Equipe.

« Le champion d'Espagne a approché l'entourage du Français, qui prête de nouveau une oreille très attentive au Barça. D'autant plus que les conditions d'un transfert sont réelles. La star de l'Atlético possède en effet une clause de départ qui ne serait pas de 200 M€, mais de 120 M€ si elle est levée au plus tard en juin 2019. Le FC Barcelone s'est donc sérieusement remis sur cette piste. Des conditions précises auraient même déjà été avancées. Les bases d'un contrat seraient déjà jetées jusqu'en juin 2024, soit un an de plus que le bail actuel de Griezmann à l'Atlético. Le troisième du Ballon d'Or perdrait en salaire annuel, avec un revenu de l'ordre de 16 M€ net, mais qui serait compensé par une prime à la signature très importante, grâce au montant plus bas de la clause libératoire », explique le journal, qui précise que Grizou a envie de porter le maillot barcelonais, surtout qu'il serait accueilli à bras ouverts dans l'effectif blaugrana, notamment par Piqué, Messi et Suarez.