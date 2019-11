Mercato : Annoncé à l’OL, cet attaquant rêve toujours du PSG

Dans : Mercato.

En cas de départ dans son secteur offensif, l’Olympique Lyonnais envisage d’attirer Odsonne Edouard. Reste à savoir si l’attaquant formé au Paris Saint-Germain serait intéressé.

Ça pourrait bouger cet hiver du côté de l’Olympique Lyonnais. Comme souvent, certains Gones possèdent une belle cote sur le marché des transferts, et risquent de recevoir des offres séduisantes. Les attaquants Memphis Depay et Moussa Dembélé, très appréciés en Angleterre, feront partie de cette catégorie. Le club rhodanien s’attend à des sollicitations les concernant et commence même à assurer ses arrières, notamment en étudiant la piste Odsonne Edouard (21 ans). Il faut dire que l’avant-centre français réalise un excellent début de saison avec le Celtic Glasgow. L’ancien Toulousain compte déjà 14 buts toutes compétitions confondues et s’éclate au sein de la formation écossaise.

« C'est un club magique à tous les niveaux : le staff, dans le club, les supporters, c'est un tout, a énuméré Edouard dans un entretien accordé à Canal+. C'est vraiment quelque chose de magique. » Sauf que l’international Espoirs français, auteur de 11 réalisations en 6 matchs avec les Bleuets, sera peut-être contraint de partir chez l’un de ses nombreux prétendants (Lazio, Roma, Naples, Dortmund…). Un retour en Ligue 1 n’est pas à exclure si l’OL passe à l’action. A moins que son attachement au Paris Saint-Germain ne l’en empêche. « Revenir à Paris ? Ça reste dans un coin de ma tête. Ça peut être pas mal », a reconnu l’attaquant formé au club francilien, mais qui n'avait pas réussi à s'y imposer.