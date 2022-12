Mercato : 10 ME pour lâcher Thuram, Gladbach déchaine l'Europe

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Marcus Thuram aura joué un rôle conséquent pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ses performances attirent pas mal de clubs européens.

L'équipe de France a échoué de très peu ce dimanche lors de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Une défaite cruelle lors de la séance des tirs au but sur le score de 4 à 2. Remplaçant lors de la demi-finale face au Maroc et contre l'Argentine en finale, Marcus Thuram aura fait des rentrées en jeu remarquées et remarquables. Contre l'Albiceleste ce dimanche, il aura notamment donné une passe décisive sur l'égalisation à deux partout de Kylian Mbappé. Ses performances et son nouveau statut de vice-champion du monde attirent de nombreux clubs européens. Surtout que Marcus Thuram sera en fin de contrat avec Gladbach en juin prochain. Une situation dont son club mais aussi d'autres écuries veulent profiter.

Thuram, les clubs se bousculent

La fierté des nôtres.

Tu en auras une @MarcusThuram et on sera là à ce moment-là. pic.twitter.com/P0QpnwNiLg — MM14 (@thimbarou) December 19, 2022

Selon les informations de Nicolo Schira, le Borussia souhaite vendre Marcus Thuram dès cet hiver, conscient que le Français ne prolongera pas et qu'il peut donc donner au club une belle indemnité de transfert. Le journaliste italien précise que Gladbach travaille sur une opération autour des 10 millions d'euros. Un prix abordable pour les prétendants, dont font partie le Bayern Munich, l'Inter, Manchester United et Aston Villa. S'il va pouvoir profiter de quelques jours de vacances, le fils de Lilian Thuram aura donc l'embarras du choix concernant son avenir. Soit la Ligue des champions, soit un temps de jeu plus important assuré ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que le joueur de 25 ans a séduit de nombreux fans de l'équipe de France, pourtant dubitatif sur sa présence au début de la Coupe du monde 2022 au Qatar. S'il a perdu la finale avec ses coéquipiers, il aura gagné tout aussi important : le respect.