Marcus Thuram, l'OM ne le fait pas rêver

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait vivre un mercato hivernal mouvementé. Pablo Longoria et Igor Tudor cherchent des moyens de renforcer l'effectif phocéen.

A Marseille, la première partie de saison a été éprouvante. Si l'OM pointe à la quatrième place de Ligue 1, à un point du Stade Rennais (3e), les Phocéens ont néanmoins été éliminés dès la phase de poules de la Ligue des champions. Le bilan est donc mitigé. Et pour ne rien arranger, les caisses en ont pris un coup. Déjà, on sait que sauf rebondissement, Gerson va retourner à Flamengo. Quid d'autres joueurs également annoncés sur le départ cet hiver, comme Dimitri Payet et Pape Gueye. Outre les départs, Pablo Longoria prépare aussi le terrain pour des futures arrivées. Le président espagnol et Igor Tudor sont tombés sous le charme d'un joueur depuis quelque temps : Marcus Thuram. En fin de contrat l'été prochain avec le Borussia Monchengladbach, l'international français suscite la convoitise de pas mal de clubs.

Thuram, l'OM n'a pas la cote

L'OM veut tenter sa chance car selon Tuttosport, le club allemand voudrait un transfert dès cet hiver, afin de récolter une somme d'argent. Un montant de 10 millions d'euros est évoqué, ce qui est relativement bas pour un joueur en pleine bourre et qui disputera la Coupe du monde avec l'équipe de France. Pour Tudor, Thuram possède beaucoup de qualités intéressantes, comme une belle finition et un volume de jeu important. Mais alors que cette piste plait aussi beaucoup aux fans de l'OM, elle pourrait déjà s'envoler. En effet, La Gazzetta dello Sport indique que Thuram n'est pas du tout chaud à l'idée de rejoindre les Phocéens. L'ancien de Guingamp privilégie un club plus huppé de Bundesliga ou une arrivée en Italie, son pays de naissance (Thuram est né à Parme). L'Inter fait notamment partie des clubs intéressés par le joueur de 25 ans. L'OM va donc sans doute devoir changer son fusil d'épaule et foncer sur un autre profil.