Mercarto : Son plutôt que Mbappé, la surprise du Real ?

Associé à Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Neymar ces dernières semaines, le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde au mercato.

Plutôt discret sur le marché des transferts depuis plusieurs années, le Real Madrid a l’intention de se renforcer en attaque l’été prochain. L’objectif du club merengue lors du dernier mercato était de recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland, mais le Français a prolongé au PSG tandis que l’ancien cyborg du Borussia Dortmund a posé ses valises du côté de Manchester City. Plutôt que de se précipiter en recrutant un possible flop, le Real Madrid a fait le choix de ne recruter personne et grand bien lui en a pris puisque Karim Benzema est toujours au top et qu’à ses côtés, Vinicius, Valverde ou encore Rodrygo ont bien grandi et ont relégué Asensio et Hazard aux oubliettes. L’été prochain, le Real va tout de même tenter de recruter un cador pour étoffer son secteur offensif et à la surprise générale, la future recrue de Madrid pourrait être ni Neymar, ni Mbappé, ni Haaland.

Son plutôt que Neymar ou Mbappé au Real Madrid ?

En effet, le site Fichajes.net croit savoir que le Real Madrid courtise avec assiduité Heung Min Son, qui brille depuis des années en Premier League à Tottenham. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2025, le sud-Coréen est adoré par Carlo Ancelotti, qui aimerait idéalement associer Son à Karim Benzema et à Vinicius sur le front de l’attaque du Real Madrid. Un peu moins prolifique cette saison avec seulement 5 buts et 2 passes décisives en 16 matchs pour le moment, Heung Min Son reste un joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs à son poste, et le Real Madrid pourrait rapidement en faire une priorité. Reste maintenant à savoir quelle somme exigera le président londonien Daniel Levy, réputé pour être très dur en affaire et qui ne fera absolument aucun cadeau au Real Madrid pour le transfert de Son. Estimé à environ 75 millions d’euros par le site Transfermarkt, nul doute que le natif de Gangwon ne sera pas bradé pour une somme inférieure l’été prochain.