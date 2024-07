Manchester City refuse de faire ce cadeau en or au PSG

Julian Alvarez n’est pas satisfait de son temps de jeu chez les Citizens. Alors qu’un départ peut être envisageable, le Paris Saint-Germain s’est positionné sur l’attaquant argentin, mais convaincre le club anglais ne sera pas simple.

Le Paris Saint-Germain est à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des transferts. A la veille de reprendre l’entraînement à Poissy, le club entraîné par Luis Enrique ne s’est presque pas renforcé et n’a enregistré qu’une seule recrue. L’entraîneur espagnol attend d’autres renforts et notamment en attaque, puisque plusieurs joueurs offensifs dont Randal Kolo Muani n’ont pas pleinement convaincu la saison dernière. Cela tombe bien, le PSG reste attentif au dossier menant à Julian Alvarez d’après les informations de Fabrizio Romano. Le champion du monde argentin est la doublure d’Erling Haaland chez les Citizens et est souvent aligné en tant que milieu offensif. Le joueur a fait part à sa direction de son envie d’avoir plus de temps de jeu ailleurs. Le club de la capitale peut donc saisir cette opportunité mais attention, car Manchester City ne sera pas simple à convaincre.

🚨🔵 Manchester City will talk again to Julián Álvarez's camp to discuss his situation after the Copa America.



Álvarez wants to play more, City never wanted to sell him or even communicate price tag.



PSG among clubs interested but City insist on plan to keep Julián. pic.twitter.com/rGeZ2i4l2Q