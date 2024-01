Man United va mettre le paquet sur Michael Olise

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alors que Jim Ratcliffe vient d'intégrer le capital de Manchester United, les Red Devils préparent déjà leur avenir sportif. Ils veulent renouveler en profondeur leur effectif et misent sur le jeune espoir français Michael Olise pour l'été prochain.

Au-delà de l'argent, Jim Ratcliffe doit insuffler une énergie nouvelle du côté de Manchester United. Malgré plusieurs centaines de millions d'euros injectés au mercato, les résultats du club mancunien sont médiocres. Il est temps d'être plus réfléchi dans le recrutement et surtout plus sérieux. Alors que le patron d'Ineos est arrivé au capital du club, les premières réflexions concernant le mercato commencent. Si Manchester United ne néglige pas le mercato hivernal, l'été prochain est attendu avec impatience. Un nouveau projet doit démarrer pour retrouver les sommets en Premier League. Il faut se débarrasser des poids morts du vestiaire pour faire place à des joueurs talentueux et motivés.

Echange Wan-Bissaka-Olise l'été prochain ?

Le Daily Star donne déjà une première cible des Mancuniens : le jeune international espoir français Michael Olise. Agé de 22 ans, il progresse vite du côté de Crystal Palace. Auteur de 5 buts en Premier League cette saison, il fait saliver bien des clubs et Manchester United ne veut pas le laisser filer. Les Red Devils ont déjà préparé leur plan pour obtenir Olise plus facilement. Ils vont l'échanger avec leur défenseur Aaron Wan-Bissaka.

Manchester United are interested in Crystal Palace forward Michael Olise and would offer them Aaron Wan-Bissaka as part of any deal - 📰 Paper Talk — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2024

Les Mancuniens misent sur les besoins de Crystal Palace sur le plan défensif. Cela tombe bien car Wan-Bissaka connaît bien le club londonien pour y avoir joué avant un transfert à 50 millions d'euros du côté de Manchester. Un prix que Palace ne mettra jamais sur son ex-latéral droit, d'où la logique d'un échange. Néanmoins, Manchester United s'attend quand même à devoir lâcher quelques billets dans l'opération. Olise, qui vient de prolonger à Crystal Palace, est sous contrat jusqu'en 2027. Il possède une clause libératoire, inconnue mais estimée à près de 80 millions d'euros par le Daily Star. Une petite baisse de prix ne serait pas de refus pour Manchester United, trop habitué à jeter l'argent par les fenêtres depuis plusieurs saisons même quand ça n'en valait pas la peine.