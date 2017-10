Liga : Le Barça rêve d'un Français à 100ME au mercato

Dans : Mercato, Bundesliga, Liga.

Visiblement, le FC Barcelone apprécie particulièrement les défenseurs français. Après avoir recruté Lucas Digne et Samuel Umtiti, sans oublier Jérémy Mathieu auparavant, le club catalan se pencherait sur un autre joueur tricolore pour renforcer son arrière-garde. A en croire les informations communiquées par le Mundo Deportivo, Dayot Upamecano intéresse particulièrement les dirigeants du FC Barcelone, en quête d’un successeur à Gérard Piqué pour les prochaines années.

Le média espagnol indique que des recruteurs du Barça étaient présents à Dortmund le 14 octobre dernier pour voir évoluer le défenseur central de Leipzig, victorieux ce jour-là (2-3). Formé à Valenciennes, le jeune stoppeur de 18 ans s’est révélé en fin de saison dernière et confirme tout son potentiel depuis le début du championnat. Néanmoins, le prix demandé par Leipzig pourrait freiner très nettement les prétendants à sa signature puisque le club du groupe Red Bull exigerait près de 100 ME pour lâcher son joueur. A ce tarif-là, pas certain que le FC Barcelone soit encore intéressé…