Les dates du mercato 2022 dévoilées

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La LFP a communiqué ce mercredi sur les dates des prochains mercatos, que ce soit pour cet été ou l’hiver prochain. « Le mercato estival débutera le vendredi 10 juin 2022 à 0h00 et s’achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP. Ce nouvel horaire permettra aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit », a fait savoir la Ligue, qui a donc également donné les directives pour l’hiver prochain, juste après la Coupe du monde. « Le mercato d’hiver ouvrira le dimanche 1er janvier 2023 à 0h00 et se terminera le mardi 31 janvier 2023 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP, et à minuit pour la finalisation des transferts internationaux sur FIFA TMS », a a fait savoir la Ligue.