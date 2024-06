Lens met 20 ME et grille l'OL et Monaco pour Mikautadze

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est à la recherche d'un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Un profil plait particulièrement à la direction rhodanienne : Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze a l'embarras du choix. Revenu du côté du FC Metz pour terminer la précédente saison, le Géorgien avait fait parler la poudre. Assez en tout cas pour susciter l'interêt de nombreux clubs français. Et pas des moindres puisque l'AS Monaco, le RC Lens et l'OL sont très chauds à l'idée de le signer. Les trois clubs ont des arguments à faire valoir et Mikautadze veut encore se donner le temps de la réflexion, surtout que le joueur est actuellement présent à l'Euro 2024 sous les couleurs de le Géorgie. La tendance actuelle est néanmoins défavorable à certains clubs, dont l'OL, qui va devoir mettre les bouchées doubles pour arriver à ses fins dans le dossier du Messin de 23 ans.

Mikautadze, l'OL va devoir se bouger

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Selon les informations du 10 Sport, le RC Lens vient d'envoyer une offre de près de 20 millions d'euros au FC Metz pour Mikautadze ! Une offre qui s'aligne d'ailleurs sur celle faite plus tôt par l'AS Monaco. Concernant les Gones, l'interêt est vif mais aucune offre n'a été faite. Un retard qui pourrait finir par se payer malgré l'amour que le Géorgien a pour son club de coeur. L'attaquant du FC Metz restera bien en France la saison prochaine quoi qu'il arrive selon ses dires. Avec Monaco, il jouerait la Ligue des champions. Avec l'OL la Ligue Europa et avec le RC Lens la Ligue Europa Conference. A lui de prendre la meilleure décision pour sa carrière, sachant que son temps de jeu sera important pour sa progression. A l'Ajax, Mikautadze avait vécu une expérience traumatisante, sans presque jouer dans un club qui ne lui a jamais fait confiance.