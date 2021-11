Le Real rêve d'une clause anti-PSG pour sa pépite brésilienne

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid réfléchit à la prolongation de sa pépite brésilienne, Vinicius Junior. Ce dernier pourrait signer un contrat de six années supplémentaires avec une clause d’un milliard d’euros. De quoi dissuader les éventuels candidats à son recrutement.

Il n’y a pas que Benzema au Real. Lui aussi fait de plus en plus frissonner le Santiago-Bernabeu avec sa vitesse, ses dribbles et ses buts. Ce joueur c’est Vinicius Jr. Le virevoltant brésilien impressionne sur son aile et les chiffres ne mentent pas. « Vini » comme on le surnomme a déjà inscrit neuf réalisations en 16 matches toutes compétitions confondues. Ses dernières prestations ont véritablement charmé l’état-major madrilène qui entend bien défendre fortement sa pépite, achetée pour 45 millions d’euros à Flamengo lors du mercato estival 2017.

Une clause à un millard pour écarter le PSG

C’est ainsi que Florentino Perez réfléchit à une prolongation de contrat de son joyau de 21 ans. Déjà lié avec les Merengues jusqu’en 2024, Vinicius pourrait prolonger son aventure jusqu’en 2028. C’est en tout cas ce que révèle le journal espagnol ABC. Le quotidien révèle que le club madrilène prépare un contrat sur-mesure pour son Brésilien en juin prochain. Un nouvel engagement avec six années de contrat et un salaire revu à la hausse. Celui-ci passerait de 3,5 millions par an à 5,5 millions auxquels s’ajouteraient des bonus divers. Un contrat semblable à celui de Valverde récemment. Mais, le point central du contrat serait la clause libératoire du joueur qui s’élèverait à un milliard d’euros contre 700 millions actuellement. Une clause record qui égalerait celles de Benzema avec ce même Real et de Pedri avec le FC Barcelone. Les dirigeants n’excluraient pas une clause supérieure, à 1,1 milliard pour contrer toute attaque sur ce joueur. Il faut dire que, l’été dernier, un échange Mbappé-Vinicius était dans les tuyaux lors des rumeurs de départ insistantes du Français du PSG. Mais, il n’en est plus question à Madrid pour le Real qui ne compte pas laisser partir son joueur aussi facilement, du moins sans en mettre le prix.