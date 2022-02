Le Real et le PSG sous le choc, Haaland vote Manchester City

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

D’après la presse espagnole, Manchester City est le grand favori pour faire signer Erling Haaland cet été. Le club anglais aurait 80% de chances de signer le Norvégien, le Real Madrid seulement 20%.

Si l’on met de côté le feuilleton Mbappé qui devrait filer au Real Madrid, le dossier le plus chaud est à mettre à l’actif d’Erling Haaland. En fin de contrat au Borussia Dortmund le 30 juin 2024, tout laisse à croire que l’attaquant norvégien quittera la Ruhr et le BVB en fin de saison. Dans une course entre quatre grosses écuries, seuls Manchester City et le Real Madrid se détachent. D’après les informations du média espagnol Libertad Digital, celui qui a marqué 80 buts en 79 matchs avec Dortmund va retourner dans son pays natal, l’Angleterre. Le natif de Leeds a un pied et demi à Manchester City, club dans lequel a pu passer son père Alf-Inge Haaland. « Selon des personnes à haute responsabilité au Real Madrid, Manchester City a 80% de chances de le signer » révèle le site ibérique en question.

Le Real Madrid trop juste financièrement

#ManCity have been working 'seriously and intensely' on signing Erling Haaland for 'a long time' and Real Madrid believe @ManCity will offer more money than other interested clubs for the player.



[@Sergivalentin_/@libertaddigital] — City Xtra (@City_Xtra) February 2, 2022

D’un point de vue comptable, faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland le même été semble très compliqué à imaginer. Cette semaine, la presse allemande a annoncé que l’opération Mbappé était déjà bouclé à Madrid et que son salaire avoisinerait les 50 millions d’euros par an. Un chiffre énorme auquel il faudrait ajouter une indemnité de transfert à Erling Haaland, pas encore libre. A Manchester City, les moyens semblent plus réunis pour s’attacher les services de l’attaquant de 21 ans. Touchant un salaire de 8 millions d’euros par an en Allemagne, Erling Haaland pourrait voir celui-ci être triplé ou quadruplé à Manchester. L’ancien joueur de Salzbourg est rattaché à une clause libératoire de 75 millions d’euros. Manchester City, en manque d’un véritable numéro 9 depuis le départ de Sergio Aguero, a fait d’Erling Haaland sa priorité. Au Real Madrid, il faudrait partager le front de l’attaque avec Karim Benzema, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Libertad Digital annonce également que Le FC Barcelone, Manchester United et le Paris Saint-Germain seraient hors course. Où finira le protégé de Mino Raiola ?