Le Real et le PSG sont devenus fous, une bataille à 150 millions

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG et le Real Madrid rêvent tous les deux d'un attaquant qui a explosé cette saison : Rafael Leao. Quitte à faite sauter sa clause libératoire.

Le Milan AC compte sur Rafael Leao pour la saison prochaine, afin de défendre son titre acquis en Série A et de revenir sur le devant de la scène en Europe. Les dirigeants milanais savent que plusieurs gros clubs européens tournent autour du Portugais, qui a littéralement explosé cette saison. Mais à Milan, on estime être à l’abri de tout coup de Trafalgar au mercato en raison du contrat de l’ancien lillois, qui l’emmène jusqu’en juin 2024. Mais surtout, ce contrat comprend une clause libératoire qui pouvait sembler inaccessible puisqu’elle se monte à 150 millions d’euros. Toutefois, cette tranquillité des dirigeants du Milan AC est remise en cause par le féroce appétit du Real Madrid et du PSG, qui sont sur le coup et envisagent désormais de tout simplement faire sauter cette clause libératoire. Selon le Corriere della Sera, les deux clubs, qui se sont récemment opposés au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, sont désormais aux prises pour Rafael Leao.

Le PSG et le Real très motivés

Ils se sont tous les deux renseignés auprès de Jorge Mendes, l’agent du Portugais, au sujet de cette fameuse clause et ce qu’elle comportait réellement. De quoi provoquer un gros engouement en vue de cet été, car le Milan AC est persuadé qu’il est bien parti pour renouveler le contrat de son attaque. Ce dernier envisage de prolonger jusqu’en juin 2026 avec une hausse de salaire « significative » selon la presse italienne. Mais chaque jour qui passe, et le forcing des deux géants européens complique la tache des dirigeants lombards. Surtout que le Real, tout champion d’Europe qu’il est, va avoir du mal à se contenter d’un été sans nouvelle recrue en attaque, après les échecs dans les dossiers Haaland et Mbappé. De là à mettre 150 millions d’euros sur un joueur acheté 29 ME à Lille en août 2019, il y a encore un énorme pas à faire même si le Portugais de 22 ans est littéralement en train d’exploser en Italie.