Le Real dans le dur, Cristiano Ronaldo en profite, et le PSG aussi ?

Dans : Mercato, PSG, Liga.

La saison est encore longue, mais voir le Real Madrid en dehors des places européennes après un quart du championnat espagnol est aussi étrange qu’inquiétant pour la Maison Blanche.

Cela pourrait coûter sa place à Julen Lopetegui, et peut-être faire le bonheur de la Juventus et de Cristiano Ronaldo. En effet, Tuttosport annonce qu’un transfert déjà évoqué l’été dernier a désormais de grandes chances de voir le jour en janvier. Il s’agit de la venue de Marcelo à Turin, qui cherche un nouveau challenge maintenant qu’il a passé le cap de la trentaine. Et CR7 insisterait lourdement auprès de ses nouveaux dirigeants pour faire venir le Brésilien, véritable incontournable de la défense madrilène dans la dernière décennie.

Pour cela, il faudra faire un copieux effort sur le plan financier, puisque Marcelo est évalué à 50 ME par son club. La vente d’Alex Sandro, qui ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat au sein du champion d’Italie, permettrait de régler ce problème. Et de faire le bonheur du PSG, qui cherche un latéral gauche de premier plan, et n’a pas vraiment fait l’unanimité à ce sujet en recrutant Juan Bernat l’été dernier ?