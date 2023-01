Le doublé chez les Thuram, Chelsea en salive

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en Premier League, Chelsea s'active durant le mercato hivernal pour renforcer l'équipe et se relancer dans le championnat anglais. La famille Thuram plaît particulièrement aux dirigeants anglais.

Actuellement dixième de Premier League, Chelsea réalise une très mauvaise saison. Les Blues ne cessent d'enchaîner les mauvais résultats depuis le licenciement de Thomas Tuchel. Avec les blessures de nombreux cadres comme Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Mason Mount et plus récemment Sterling et Pulisic, l'équipe est dans une situation très délicate. Afin de sauver la saison du club londonien, les dirigeants anglais souhaitent frapper fort lors de ce mercato hivernal. Selon les informations du Daily Mail, Chelsea est fortement intéressé par un joueur français qui a participé à la Coupe du monde au Qatar. Marcus Thuram. L'attaquant du Borussia Monchengladbach est en fin de contrat à la fin de la saison et peut déjà s'engager avec n'importe quelle équipe. Plusieurs clubs se penchent aussi sur le profil de l'attaquant de 25 ans, auteur de 12 buts cette saison avec les Fohlen.

Chelsea suit également Khephren Thuram

Le média anglais affirme également que les Blues se sont renseignés pour Khephren Thuram, le petit frère de Marcus qui évolue à l'OGC Nice. Le jeune milieu de terrain de 21 ans rayonne avec les Aiglons et sort d'une excellente saison sous les ordres de Christophe Galtier. Khephren Thuram est l'option de secours si le transfert d'Enzo Fernandez ne parvient pas à se réaliser. Pour le moment, les négociations entre Benfica et l'équipe de Graham Potter n'avancent pas. Les deux fils de Lilian Thuram pourraient débarquer tous les deux à Chelsea dès cet hiver. Newcastle qui est également sur les tablettes de Khephren, peut dépenser presque sans compter et affiche des ambitions grandissantes avec une surprenante troisième place cette saison en Premier League. Les Magpies sont les principaux concurrents des Blues sur ce dossier. Marcus Thuram reste l'objectif principal pour Chelsea qui a beaucoup recruté en défense ces dernières années mais qui a moins d'options offensives.