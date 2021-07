L1 : Pembélé avec Sakho, Montpellier kiffe le PSG

Dans : Mercato.

Cet été, Montpellier devra se montrer particulièrement malin dans son recrutement défensif après avoir perdu Daniel Congré et Vitorino Hilton.

En quête d’un élément d’expérience en défense centrale, Montpellier songe à Mamadou Sakho, libre depuis la fin de son aventure à Crystal Palace. « On avance, on verra si on arrive à se mettre d’accord financièrement. Pas à pas » expliquait à ce sujet le président héraultais Laurent Nicollin il y a quelques jours. On l’a bien compris, le MHSC vise un renfort d’expérience dans ce secteur de jeu. Mais l’équipe d’Olivier Dall’Oglio pourrait également accueillir un jeune défenseur central à fort potentiel. Selon les informations obtenues par Mohamed Tabouche-Ter, Timothée Pembélé fait partie des pistes de Montpellier cet été. Un prêt en provenance du PSG est à l’étude pour le défenseur actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques de Tokyo avec la France.

Pochettino décidera pour Pembélé

« Parallèlement au dossier Mamadou Sakho qui avance bien (tjrs en pourparlers) sur la base d’un contrat de 3 ans + 1. Des discussions avancées aussi pour se faire prêter Timothée Pembélé, défenseur polyvalent de 18 ans du PSG : peut jouer latéral droit ! » a lancé le journaliste, pour qui Timothée Pembélé et Mamadou Sakho sont les deux pistes de Montpellier en défense centrale au mercato. C’est donc le passé et le futur du club de la capitale que le MHSC aimerait réunir afin de compenser les départs de Vitorino Hilton (retraite) et de Daniel Congré à Dijon. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, sur le point d’accueillir Sergio Ramos en défense centrale, s’opposera au départ de Timothée Pembélé. C’est à Mauricio Pochettino que reviendra ce choix, l’Argentin ayant la possibilité de mettre son véto s’il avait l’intention de le faire jouer en doublure d’Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense du Paris Saint-Germain.