MHSC: Le sacrifice de Mamadou Sakho pour Montpellier

Dans : MHSC.

En fin de contrat avec Crystal Palace en Angleterre, le Français Mamadou Sakho va retrouver la Ligue 1. Le défenseur central formé au Paris Saint-Germain a décidé de rebondir à Montpellier en privilégiant l’aspect sportif.

Montpellier réussit un joli coup en toute discrétion. Selon L’Equipe, qui confirme les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter un peu plus tôt ce vendredi, le club héraultais devrait rapidement accueillir Mamadou Sakho. Le défenseur central de 31 ans est arrivé au terme de son contrat à Crystal Palace cette semaine. C’est donc libre que le Français a pu négocier avec le MHSC, et trouver un accord de principe sur un contrat de moyenne durée.

Successeur du jeune retraité Hilton

Cette arrivée annoncée permettra à Montpellier de compenser les départs de Daniel Congré et du Brésilien Vitorino Hilton, non conservés par la direction montpelliéraine à la fin de leurs contrats respectifs. Nul doute que le nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio sera ravi. Récemment recruté à Brest, le technicien réclamait un renfort expérimenté pour sa charnière centrale diminuée par les départs de deux cadres. Et nul doute que le coup de projecteur amené grâce à Mamadou Sakho sera le bienvenu à la Mosson.

Les Bleus toujours dans le viseur ?

En parlant de lumière, l’international tricolore, dont la carrière était clairement sur le déclin en Premier League, va s’offrir une meilleure exposition en retrouvant la Ligue 1. C’est sans doute l’un des paramètres qui l’a incité à refuser de meilleures offres financières venues du Golfe. Car à un peu plus d’un an de la Coupe du monde au Qatar, on peut penser que le défenseur central formé au Paris Saint-Germain n’a pas fait une croix sur le maillot de l’équipe de France. Surtout pas après la performance ratée de son concurrent Clément Lenglet contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.) en huitièmes de finale de l’Euro.